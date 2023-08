Streit von Diebes-Duo eskaliert: Mann durch Schläge mit Gartenwerkzeug schwer verletzt

Schleusingen. Ein Duo ist in Südthüringen gemeinsam auf Beutezug gewesen. Dann eskalierte ein Streit derart, dass einer der Männer schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein Mann im Landkreis Hildburghausen zu. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte der 30-Jährige mit einem gleichaltrigen Komplizen zunächst einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen begangen und anschließend die Geldbörse einer Frau entwendet. Mit deren EC-Karte versuchten sie daraufhin in einem anderen Geschäft zu bezahlen.

Die Verkäuferin bemerkte jedoch, dass der Name auf der EC-Karte nicht mit der Person vor ihr übereinstimmen konnte und verweigerte daraufhin den Verkauf. Die Männer flüchteten und gerieten aus bislang nicht geklärten Gründen in einen heftigen Streit. Dieser eskalierte derart, dass einer der beiden ein Gartenwerkzeug von einem nahegelegenen Baumarkt entwendete und mit diesem auf den anderen Mann einschlug.

Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Verletzte mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei dauern an.

