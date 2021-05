Sturm Eugen lässt Eichsfeld in Ruhe

Eichsfeld. Nur vereinzelt hat Sturm Eugen am Mittwoch die Feuerwehren, vorrangig im südlichen Teil des Landkreises, auf den Plan gerufen.

Gegen 7 Uhr, so bestätigt der Eichsfelder Leitstellenchef Thomas Müller, mussten sich die Kameraden um einen kleinen Baum kümmern, der zwischen Wüstheuterode und Vatterode umgestürzt war und auf die Fahrbahn ragte. Um halb acht gab es einen ähnlichen Einsatz zwischen Wachstedt und Martinfeld am Wallfahrtsort Klüschen Hagis.

Erst gegen 12 Uhr kam eine weitere Meldung in Sachen Sturmböen, dass zwischen Sickerode und Pfaffschwende ein Bäumchen beim Umstürzen die Fahrbahn erwischte. Gegen 13 Uhr gab es noch mal eine Alarmierung zur Straße zwischen Siemerode und Bischhagen und fast zeitgleich eine zur Straße zwischen Pfaffschwende und Kella.

Alles in allem, so die Bilanz der Leitstelle bis zum Nachmittag, sei es ein sehr ruhiger Tag gewesen, habe der Sturm im Eichsfeld so gut wie keine Spuren hinterlassen. Thomas Müller und seine Kollegen kennen da noch ganz andere Tage und andere Sturmeinsätze.

„Es handelte sich dieses Mal nur um wirklich kleine Bäumchen und mal um kleine Äste, die auf die Straßen stürzten. Es war also glücklicherweise nicht viel los.“