Suche nach 14-Jährigem aus Neuhaus am Rennweg

Neuhaus am Rennweg. Seit der vergangenen Nacht sucht die Polizei nach einem Teenager.

Seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird der 14-Jährige Ronin Foerster vermisst. Er wohnt in einer Jugendeinrichtung in Neuhaus am Rennweg. Beschrieben wird er als 1,65 Meter groß, mit schwarzen langen Haaren - die möglicherweise zum Zopf gebunden sind - und dunkler Kleidung. Die Polizei Saalfeld hat ein Bild des Gesuchten veröffentlicht. Hinweise zum Aufenthalt des Jungen bitte an die Telefonnummer 03672/4171464.

