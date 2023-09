Suche nach vermisstem Jugendlichen aus Schleiz

Schleiz Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Mittwoch wird ein 15-Jähriger aus Schleiz vermisst.

Seit Mittwoch, dem 27.09.23, wird der 15-jährige Sam Gutjan vermisst. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seiner Klasse zu einem Schulausflug in Jena gefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der 15-Jährige nach der Rückfahrt von Jena gegen 14 Uhr in Remptendorf an der Schule aus dem Bus aus. Danach verliert sich die Spur des Jugendlichen und er kehrte bisher nicht zu seiner Wohnanschrift in Burgk (Ortsteil von Schleiz) zurück.

Hier hat die Polizei ein Bilde des Vermissten veröffentlicht.

Sam trug a diesem Tag einen blauen Pullover, eine blaue Hose und hatte einen blauen Rucksack bei sich. Er ist schlank und etwa 166cm groß.

Die Polizei Saale-Orla bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Sam seit Mittwochnachmittag gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

