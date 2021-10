Suhl: Betrunkener pöbelt herum und fährt gegen Leergut-Container

Suhl. Die Nacht durfte der 35-Jähriger nicht im eigenen Bett verbringen.

Die Polizei meldet, dass sich am Donnerstagabend eine verängstigte Tankstellen-Mitarbeiterin bei der Dienststelle meldete. Ein offensichtlich volltrunkener Mann brüllte im Außenbereich der Tankstelle laut herum. Anschließend habe er sich in sein Auto gesetzt und sei los gefahren. Doch weit sei er nicht gekommen, heißt es in der Polizeimeldung. Der 25-Jährige setzte sein Auto gegen einen Leergut-Container auf dem Gelände. Aus dem Fahrerraum stieg den Beamten bereits starker Alkoholgeruch entgegen. Mit dem Beamten mitkommen wollte der Mann nicht. Er trat und spuckte nach den Beamten. Also verbrachte er, nach durchgeführter Blutentnahme, eine Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei.

