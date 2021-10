Fahranfänger verliert mit Pick Up Kontrolle, hebt ab und berührt dabei Schild und Mast

Ein Fahranfänger fuhr in einem Pick Up am Samstag gegen 20.30 Uhr auf der Zellaer Straße in Richtung Suhl. Hier kam dem 18- jährigen ein Fahrzeug entgegen. Auf Grund der Straßenenge wichen beide jeweils nach rechts aus. Dabei überfuhr der 18-jährige eine Grundstückseinfassung aus Beton und hob von der Fahrbahn ab.