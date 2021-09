Unbekannter in schwarzem Auto soll Jungen mit Süßigkeiten angelockt haben

Suhl. Die Polizei meldet diesen Vorfall.

Dienstagnachmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei, die laut Polizei berichtete, dass ihr siebenjähriger Sohn vor einem Mann weggelaufen sei, der ihm Süßigkeiten angeboten habe.

Der Vorfall habe sich am Wochenende in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Suhl ereignet. Der Junge kam demnach am Dienstag nach Hause und erzählte seiner Mutter, von einem unbekannten Mann angelockt worden zu sein.

Polizisten befragten den Jungen und dieser gab an, 15 Uhr von der Schule in der Julius-Fucik-Straße in Richtung Ilmenauer Straße gelaufen zu sein. In Höhe eines Imbisses sah er einen schwarzen Kombi. Vor dem Kombi war seinen Angaben nach eine Spur mit seinen Lieblingsnaschereien ausgelegt und am Fahrzeug selbst lag ein kleines Spielzeug. Er ignorierte das alles und lief weiter.

Selbst einen Mann, der seinen Aussagen nach vor dem Auto stand und ihm zuwinkte ignorierte er und lief einfach weiter. Der Junge drehte sich nur noch einmal um und konnte sehen, dass der Unbekannte danach alles wieder zusammensammelte.

Weitere Feststellungen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sind der Polizei bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt weiter,

