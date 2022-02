SUV-Fahrer flüchtet nach Unfall: Polizei sucht mit Hubschrauber nach ihm

Triptis. Nach einem riskanten Überholmanöver ist es bei Triptis zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher flüchtete.

Nach einem Unfall auf der B281 am Mittwoch gegen 20 Uhr sucht die Polizei den Fahrer eines silberfarbenen SUV.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, habe der Fahrer an der Anschlussstelle Triptis (Saale-Orla-Kreis) trotz Überholverbots ein anderes Auto überholt. Dabei kam der SUV ins Schleudern, drehte sich und prallte mehrmals in die Schutzplanke.

Obwohl durch den Unfall massive Schäden im Front- sowie im Heckbereich des Fahrzeugs entstanden, haute der Fahrer einfach ab. Unter anderem suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer, der aber nicht gefunden werden konnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.