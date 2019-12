Tankstellenräuber scheitert an 70-jähriger Kassiererin – Polizei sucht nun „nach auffällig kleinem Mann“

Ruhla. Ein noch unbekannter auffällig kleiner Mann versuchte am Mittwochabend vergeblich eine Tankstelle in Ruhla auszurauben. Er scheiterte an der 70-jährigen Kassierin.