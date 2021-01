Quasi politische, dennoch illegale Graffiti sind in den vergangenen Tagen in Tanna aufgetaucht.

Tanna Sprüher mit Totenkopf-Mundschutz schlägt am helllichten Tag zu

Tanna: Corona-Unmut an fremdes Eigentum geschmiert

In den vergangenen zwei Tagen kam es in Tanna zu Sachbeschädigungen durch zwei Graffiti. Das teilte am Samstagnachmittag die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit.

Eine Hauswand in der Frankendorfer Straße und das Trafo-Häuschen an der Feuerwehr wurden jeweils mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Die Schriftzüge seien jeweils etwa zwei Meter hoch und vier bis fünf Meter breit.

"Der Täter brachte seinen Unmut über Covid 19 zum Ausdruck", stellt die Polizei in ihrem Bericht trocken fest. Sie geht davon aus, dass beide Grafitti von ein und derselben Person gesprüht worden seien.

Diese sei am Freitag gegen 11.45 Uhr sogar gesehen worden, als sie das Trafo-Häuschen beschmierte. Ein Zeuge beschreibt die Person als "schwarz gekleidet". Sie habe den Kopf unter einer Kapuze versteckt gehalten und einen auffälligen schwarzen Mundschutz mit einem aufgedruckten Totenkopf getragen.

Der Sachschaden wird vorläufig auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt. Protest hin oder her - die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet eventuelle weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon 03663/4310.