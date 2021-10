Tausende Euro teure Wertsachen aus Kölledaer Firma gestohlen - Synthetische Drogen dabei

Kölleda. Diese zwei Meldungen hat die Polizei aus Kölleda.

Einen großen Schrecken bekamen Mitarbeiter einer Firma aus Kölleda, als sie in die Arbeitswoche starteten. Unbekannte hatten mehrere Fensterscheiben am Gebäude zerstört, um hinein zu gelangen. Anschließend rissen sie einen Tresor aus der Wand und nahmen verschiedene elektronische Geräte mit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro. Hinzu kommt ein Beutewert in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Große Menge Drogen im Gepäck

Die Polizei hielt in der Nacht zu Mittwoch einen 37-Jährigen an, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Beim Blick in seinen Rucksack zeigte sich zudem, dass er 200 Gramm synthetische Drogen bei sich hatte. Diese wurden sichergestellt und der Fahrer festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen in Kölleda und Sangerhausen am Folgetag seien die Beamten nicht weiter fündig geworden.

