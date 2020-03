Apolda. Die Polizei ermittelt in Apolda wegen Telefonbetrugs und sucht Sprayer, die eine Hausfassade in der Marktpassage verunstaltet haben.

Telefonisch knapp 1000 Euro von Frau aus Apolda erbeutet

Zu spät skeptisch geworden

Eine 79-jährige Frau erstattete am Montag wegen Telefonbetrugs Anzeige bei der Polizei Apolda. Bereits am 17. Februar sei ihr telefonisch mitgeteilt worden, dass sie 77.000 Euro gewonnen habe. Für die Formalitäten sollte sie deswegen 980 Euro erst in die Türkei, als das fehlschlug an ein Konto in Deutschland, überweisen. Die Frau tat das, wollte das Geld aber am nächsten Tag zurück haben. Daraufhin bekam sie Besuch von zwei angeblichen Polizisten, die vorgaben gegen die Gewinnspielfirma zu ermitteln. Die Frau zeigte ihnen einen Beleg der fehlgeschlagenen Überweisung und gab ihre private Handynummer heraus.

Am 28. Februar meldeten sich die Täter erneut telefonisch und forderten die Frau auf, 1600 Euro zu zahlen für Steuern et cetera. Die Frau unterließ dies und erstatte Anzeige wegen Betrugs.

Beim Überholen verschätzt

Ein Auflieger mit Zugmaschine überholte Montagnachmittag auf der Bundesstraße 87 vor dem Abzweig Wickerstedt einen Traktor. Beim Wiedereinscheren unterschätzte der Fahrer die Länge seines Fahrzeugs und stieß mit seinem Auflieger gegen das vordere linke Rad des Traktors, meldet die Polizei. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden entstanden.

Graffiti gesprüht

Unbekannte sprühten zwischen Freitag und Samstag einen 2,10 Meter mal 1,20 Meter großen schwarzen Schriftzug auf eine Hauswand in der Apoldas Marktpassage. Über die Höhe des Sachschadens sei noch nichts bekannt, meldet die Polizei.