Teures Fiasko: Frau demoliert fünf Autos beim Ausparken

Suhl. Eine Autofahrerin hat in Südthüringen beim Ausparken hohen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Im Anschluss fuhr sie zunächst einfach davon.

Gleich fünf Fahrzeuge beschädigte am Montagabend eine 29-Jährige in Suhl, als sie mit ihrem Fahrzeug von einem Parkplatz in der Auenstraße in Suhl fahren wollte. Anschließend verließ sie laut Polizei die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Anwohner, der sich zum Unfallzeitpunkt auf seinem Balkon aufhielt, wurde Zeuge des Geschehens und informierte daraufhin die Polizei. Einige Zeit später meldete sich dann auch die Unfallverursacherin selbst bei der Polizei. Dennoch müsse sie sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Alkohol oder Drogen seien nicht im Spiel gewesen, hieß es. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

