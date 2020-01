Etliche Verkehrsteilnehmer, die unter Alkoholeinfluss oder berauscht auf Drogen unterwegs waren, zog die Polizei am vergangenen Wochenende in Thüringen aus dem Verkehr.

Erfurt. Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Thüringen wieder etliche Verkehrsteilnehmer erwischt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer saßen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Polizei erwischt wieder etliche Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die ersten beiden Fälle von Fahren unter Drogen meldete uns am Sonntagmorgen die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Diese hatte am Wochenende gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Thüringen zahlreiche Verkehrskontrollen in Ostthüringen durchgeführt. Dabei zog sie am Freitagnachmittag in Schleiz einen 29-Jährigen aus dem Verkehr, welcher sein Auto unter dem Einfluss von Amphetamin gesteuert hatte. Einen Tag später stoppte die Polizei am Abend in Pößneck einen 28-Jährigen Pkw-Fahrer. Der Mann hatte vor Antritt seiner Fahrt Marihuana konsumiert.

16-jähriger Mopedfahrer war bekifft unterwegs

In Greiz ermittelte die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen 16-Jährigen auf einem Mopedroller. Der Jugendliche wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher er zugab, vor Antritt seiner Fahrt einen Joint geraucht zu haben.

Kurz nach Mitternacht wurde am Sonntagmorgen ein 29-Jähriger von der Polizei in Treffurt im Wartburgkreis kontrolliert. Der bei dem Autofahrer durchgeführte Drogentest reagierte positiv. Außerdem stellte die Polizei eine kleine Menge an Drogen fest, die er bei sich geführt hatte.

Fahrradfahrer mit 2 Promille erwischt – 18-Jährige auf Drogen im Auto unterwegs

Am Sonntagmorgen folgte ein 44-jähriger Fahrradfahrer in Eisenach. Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2 Promille an. Im Anschluss brachten die Polizisten den Mann persönlich nach Hause.

18 Jahre alt war die Autofahrerin, die die Polizei am Sonntagmorgen in Schmalkalden für eine Kontrolle aus dem Verkehr zog. Wie sich herausstellte, hatte die junge Frau zuvor Drogen konsumiert.

Der Polizeiinspektionsdienst Nordhausen meldet einen 20-Jährigen, welcher am Sonntagmorgen in Wipperdorf zur Kontrolle gewunken wurde. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Einen Tag zuvor wurde die Eisenacher Polizei zunächst zu einem „Bagatellunfall“ auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hötzelsroda gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der 58 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Tast brachte den Wert von 0,85 Promille. Verletzt hatte sich niemand bei dem Unfall. An zwei Autos waren Sachschäden entstanden.

34-Jähriger mit „frisiertem“ E-Bike und auf Drogen gestoppt

Ungewöhnlich schnell war ein 34-Jähriger mit seinem E-Bike am Samstag in der Nähe von Arnstadt unterwegs. Die auf den Mann aufmerksam gewordene Polizeistreife konnte ihn kurz vor dem Jonastal stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann sein E-Bike derart „frisiert“ hatte, dass er dafür eine Zulassung sowie eine Fahrerlaubnis hätte haben müssen. Da der 34-Jährige beides der Polizei nicht vorlegen konnte, erhielt er entsprechende Anzeigen. Zudem hatte der Mann Drogen konsumiert. Sein E-Bike wurde sichergestellt und bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Seinen Führerschein konnte auch 38-Jähriger in Gotha der Polizei nicht zeigen. Der Pkw-Fahrer war am Samstagmorgen in die Kontrolle geraten. Dabei kam ans Tageslicht, dass der Mann unter Einfluss berauschender Mittel stand.

Am Samstag kontrollierte eine Polizeistreife auf dem Wirtschaftsweg zwischen Holzhausen und Mühlberg im Landkreis Gotha einen jungen Autofahrer. Dieser konnte zwar einen Führerschein vorweisen, allerdings schlug bei ihm der Drogentest an.

Alkoholisierter 21 Jahre alter Pkw-Fahrer machte sich verdächtig

Am frühen Samstagmorgen weckte in Altenburg ein Autofahrer das Interesse der Polizei, weil er sich verdächtig verhielt, als er den Streifenwagen erblickte. Die anschließende Kontrolle brachte zutage, dass der 21-Jährige seinen Pkw alkoholisiert gefahren hatte.

Ebenfalls am Samstagmorgen erwischte die Polizei in Waltershausen einen 51 Jahre alten Autofahrer, welcher sich mit 1,35 Promille hinters Steuer gesetzt hatte.

Seinen Kleintransporter steuerte ein 24-Jähriger am Samstagmorgen in Berka/Werra unter dem Einfluss von Drogen. Dies kam bei der Polizeikontrolle heraus, in welche der Mann geraten war.

Drei Jahre jünger war der Autofahrer, welcher von der Polizei am gleichen Tag in Eisenach aus den Verkehr gezogen wurde. Der 21-Jährige hatte sein Auto ebenfalls unter Drogeneinfluss gefahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

21 Jahre alter Fahranfänger stand unter Alkoholeinfluss

Einen alkoholisierten Fahranfänger ermittelte die Polizei am Samstagmorgen in Schmalkalden. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und muss sich nun dafür verantworten.

Mit Drogen im Blut erwischte eine Polizeistreife am Freitagnachmittag in Eisenach einen 44-Jährigen. Ihm wurde im Anschluss an die Kontrolle im Krankenhaus Blut abgenommen. Wenige Stunden später überführten Polizisten in Eisenach einen 18-Jährigen des Drogenkonsums im Straßenverkehr. Bei dem jungen Mann reagierte der Drogentester positiv.

Auch in Bad Frankenhausen war die Polizei am Freitagabend im Einsatz. In der Seehäuser Straße wurde ein Autofahrer festgestellt, der sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss gefahren hatte.

Allen Verkehrsteilnehmern wurde von Seiten der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden gegen alle Anzeigen wegen Trunkenheit und Fahren unter Drogen im Straßenverkehr aufgenommen.