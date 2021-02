Thüringer Staatskanzlei in Erfurt beschädigt

Erfurt In Möbisburg-Rhoda entstand bei einem Einbruch in einen Garten zudem ein hoher Sachschaden. Von einem Auto in einer Tiefgarage wurde die Räder abmontiert.

Am Freitagabend kam es gegen 22.30 Uhr in Erfurt zu einem Polizeieinsatz an der Thüringer Staatskanzlei. Ein unbekannter Mann hatte gegen eine Glasscheibe neben der Haupteingangstür getreten und diese zerstört. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend war er mit zwei Begleitern geflüchtet.

Die Beamten stellten den Täter im Bereich des Angerbrunnens. Der 19-Jährige war alkoholisiert und der Polizei bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt. Ob der Mann aus Ärger handelte, weil er zuvor beim Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen erwischt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Garten

Diebe brachen in Möbisburg-Rhoda in den Garten zweier Männer ein. Die Eigentümer bemerkten den Vorfall am Freitag. Die Diebe hatten drei Türen aufgehebelt und massiv beschädigt. Außerdem zerschnitten sie die Hülle einer Jurte. In einer Scheune und angrenzenden Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Schränke. Der verursachte Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Diebe leer aus.

Räder abmontiert

Am Sonntagnachmittag fand ein 55-Jähriger seinen Audi A6 in der Tiefgarage auf Pflanzenkübeln aufgebockt vor. Diebe hatten sich an dem Wagen zu schaffen gemacht und alle vier Räder gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen.