Unbekannte sollen eine Ziege in Sondershausen im Kyffhäuserkreis getötet haben. (Symbolbild)

Tier verendete qualvoll: Polizei ermittelt nach Fund einer toten Ziege in Sondershausen

Sondershausen In Sondershausen ist eine tote Ziege gefunden worden. Dem Tier wurde das Euter abgetrennt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagmorgen wurden Polizisten nach Sondershausen in die Frankenhäuser Straße gerufen. Der Besitzer einer Ziegenherde meldete, dass eines seiner Tiere verendet sei. Bei der getöteten Ziege wurde zudem festgestellt, dass das Euter abgetrennt wurde. das Tier verendete qualvoll, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr. Es sei von mehreren Täter auszugehen.

Amtstierarzt wurde gerufen

Zur Unterstützung der Ermittlungen wurde der Amtstierarzt hinzugezogen. Der Tierkadaver wurde sichergestellt und an das Landesamt für Verbraucherschutz überstellt, um weitere Untersuchungen durchzuführen.

Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Hinweisen. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.