Tödlicher Unfall auf A9 bei Schleiz - Autobahn komplett gesperrt

Auf der Bundesautobahn 9 auf Höhe des Parkplatzes Himmelsteiche hat sich in Fahrtrichtung München am Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein 61 Jahre alter Mann starb, ein 31-Jähriger wurde schwerst verletzt, ein 46-Jähriger wurde leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr innerhalb der Autobahnbaustelle auf Höhe des Parkplatzes Himmelsteiche. Dort krachte ein 46-jähriger Mann mit seinem Audi A6 aus dem Saale-Orla-Kreis in einen vorausfahrenden Audi A3 aus Halle. Offenbar war der Fahrer aus dem Saale-Orla-Kreis mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Baustelle gefahren. Beim Aufprall auf den Audi A3 wurde das Heck des vorausfahrenden Autos massiv eingedrückt. Die Wucht war so stark, dass sich die Rücksitzbank auf die Vordersitze schob. Der Audi A3 schleuderte durch die Absperrbaken in die Mittelmauer der Autobahn und von dort aus quer über alle Fahrspuren bis in den Hang. Erst nach etwa 300 Metern kam der Audi A3 zum Stehen.

Die Feuerwehr rettet den Fahrer aus dem Autowrack. Foto: Oliver Nowak

Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Ein Familienvater, der sich mit Frau und Kind auf der Heimreise befand, versuchte als Ersthelfer den 61-jährigen Beifahrer vergeblich zu reanimieren. Der im Audi A3 schwerstverletzte Fahrer wurde von den Einsatzkräften der Schleizer Feuerwehr gerettet. Dazu wurden Hintertür und die B-Säule auf der Fahrerseite mit hydraulischem Rettungsgerät herausgeschnitten. Der schwerstverletzte 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der 46-jährige Fahrer des Audi A6 schleuderte nach dem Aufprall mit seinem Fahrzeug gut 200 Meter über die Fahrbahn und kam ebenfalls am Hang zum Stehen. Er wurde nur leicht verletzt und ins Schleizer Krankenhaus gefahren.

Die Autobahn ist zurzeit in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Die Schleizer Feuerwehr und die Autobahnmeisterei räumen zurzeit das sich über 300 Meter erstreckende Trümmerfeld. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Aktuell gibt es eine Ableitung des Verkehrs über die Anschlussstelle Dittersdorf.

