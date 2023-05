Tödlicher Unfall bei Eisenach: Mann gerät in Gegenverkehr

Bei einem Unfall zwischen Stedtfeld und Hörschel ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen.

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der L1021 zwischen Stedtfeld und Hörschel zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie der MDR berichtet, war ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort gegen ein anderes Auto geprallt. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Wegen des Einsatzes Rettungseinsatzes war die Straße gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.