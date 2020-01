Apolda. Eine Frau ist in Apolda ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst

Am Freitag ist eine Frau durch einen Unfall in Apolda ums Leben gekommen. Ein Auto habe die 90-Jährige erfasst, als sie eine Straße überquerte, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Die Frau sei bei der Kollision schwer am Kopf verletzt worden und am Freitagabend im Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

