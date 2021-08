Tödlicher Unfall in Suhl - 83-Jährige von Müllfahrzeug überrollt

Suhl. In Suhl hat es am Dienstag einen tödlichen Unfall gegeben. Eine Frau wurde von einem Mülllaster überrollt.

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag in Suhl. Wie die Polizei informierte, sei eine 83-Jährige von einem Mülllaster erfasst und überollt worden. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät und sie sei noch am Unfallort verstorben.

Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

