Tödlicher Unfall nahe Probstzella: Mopedfahrer stößt mit Auto zusammen

Probstzella. Bei einem Unfall nahe Probstzella ist ein Mopedfahrer ums Leben gekommen. Der Mann stieß mit einem Auto zusammen.

Ein Mopedfahrer ist auf einer Kreisstraße bei Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verunglückt. Der 51-Jährige war am Samstagabend nach 18 Uhr in einer Rechtskurve zwischen Marktgölitz und Königsthal in den Gegenverkehr geraten, wie der Polizeiliche Lagedienst am Sonntag mitteilte.

Das Auto eines 70-Jährigen erfasste den Mann. "Er trug keinen Helm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Der Mopedfahrer starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

