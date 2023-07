Tödliches Zugunglück in Greiz

Greiz. Bei einem Zugunglück in Greiz ist eine Person ums Leben gekommen.

Am Mittwochmorgen kam es an einer Bahnstrecke in Greiz in der Leonhardtstraße zu einem Bahnunglück, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Wie die Polizei informierte, sei die Zugstrecke für einen längeren Zeitraum gesperrt. Insbesondere wurden die Parkgasse sowie die Friedhofsstraße gesperrt. Die 20 Zuginsassen aus dem Regionalzug wurden vor Ort vorsorglich betreut und blieben nach aktuellem Stand unverletzt.

Wie es genau zu dem Unglück kam, dazu machte die Polizei zunächst keine angaben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, wobei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen würden, hieß es von der Polizei.

