Große Mengen Kupfer sind am Wochenende von einem Firmengelände in Weida gestohlen worden. (Symbolbild)

Tonnenweise Buntmetall in Weida entwendet

Weida. Langfinger hatten es in Weida auf mehrere Tonnen Kupfer abgesehen. Nicht das Einzige, was die Diebe von einem Firmengelände entwendeten.

Eine gewaltige Menge Buntmetall haben am vergangenen Wochenende Diebe in Weida von einem Firmengelände in den Nonnenfeldern entwendet. Laut Polizeiangaben müssen die Langfinger einen großen Lkw dabeigehabt haben, um ihr Diebesgut abtransportieren zu können.

Kupfergranulat, Kupferkabel und Batteriestecker sowie einige hundert Liter Heizöl gingen in die Hände der Täter über. Dazu müssen sie gewaltsam auf das Firmengelände eingedrungen sein. Die Polizei vermutet einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sofern Zeugen Beobachtungen zu den Tätern, der Tatausführung oder zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen in dem Bereich gemacht haben, werden sie gebeten, sich zu melden (0365/ 8234-1465).

