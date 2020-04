Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tote nach Wohnungsbrand gefunden

Rettungskräfte haben in einer Wohnung in Nordhausen nach einem Brand eine tote Frau gefunden. Die 79-Jährige sei leblos in ihrer völlig verqualmten Wohnung im Zuckerweg in der Nacht zu Donnerstag entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war ersten Ermittlungen zufolge kurz nach 3 Uhr ausgebrochen. Zur Ursache des Brandes sowie zu den genauen Todesumständen seien derzeit keine Aussagen möglich, hieß es. Entsprechende Untersuchungen sollen folgen, sobald die Wohnung wieder gefahrenlos betreten werden kann.

Weitere Anwohner waren nicht betroffen, sie konnten in ihren Wohnungen bleiben.

