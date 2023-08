Toter Radfahrer an Landstraße im Kyffhäuserkreis gefunden

Seega. Im Kyffhäuserkreis ist ein toter Fahrradfahrer entdeckt worden. Die Polizei schließt einen Unfall nicht aus und sucht Zeugen.

Passanten haben am Montagabend kurz nach 19 Uhr an der Landstraße zwischen Seega und Günserode einen leblosen Radfahrer entdeckt. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb der 64-jährige Mann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Aktuell könne ein Unfallgeschehen nicht ausschließen. Ein Unfallgutachter war noch am Abend vor Ort. Nun werden dringend Zeugen gesucht, die den Radfahrer auf der Landstraße fahrend gesehen haben und Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 (Aktenzeichen 0198291) entgegen.

