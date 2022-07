Traktor geht in Appenrode in Flammen auf

Appenrode. So hatte sich der Traktorfahrer seinen Feierabend nicht vorgestellt.

Ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro richtete ein Feuer am Mittwochabend in Appenrode an, berichtet die Nordhäuser Polizei. Ein 22-jähriger Traktorfahrer bemerkte nach dem Beenden seiner Pflugarbeiten kurz nach 20 Uhr in der Pfarrgasse, wie Rauch aus dem Motorraum seines Traktors aufstieg. Er stoppte das Fahrzeug und informierte sofort die Feuerwehr. Die Flammen zerstörten den Motorraum und beschädigten die Fahrerkabine. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Offensichtlich hatten die hohen Außentemperaturen, die am Mittwoch im Südharz herrschten, zu einer Überhitzung im Motorraum geführt, vermutet die Polizei.