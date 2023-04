Trickbetrüger erbeuten in Apolda von 93-Jähriger 45.000 Euro

Apolda. In Apolda wurde eine 93-Jährige das Opfer von Trickbetrügern. Die Rentnerin wurde durch einen Schockanruf um eine hohe Summe betrogen.

In Apolda ergaunerten Trickbetrüger einen hohen Geldbetrag von einer 93-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, ereignete sich die Tat bereits am Mittwoch. Die Rentnerin wurde mit der bekannten Masche auf ihrem Festnetzanschluss angerufen und es wurde der Frau das übliche Szenario eines schweren Verkehrsunfalls ihres Enkels beschrieben.

Man erklärte ihr wohl glaubhaft, dass die Reparatur des Unfallfahrzeugs um die 45.000 Euro kosten solle und die Frau nur durch eine sofortige Zahlung des Geldes und die Instandsetzung des Fahrzeugs den Führerscheinentzug des Enkels abwenden könne.

Die Betrüger vereinbarten dann die Übergabe des Geldes an der Wohnung der Frau. Die 93-Jährige habe das Bargeld in Höhe von 45.000 Euro aus dem Fenster an den bisher unbekannten Abholer geworfen. Danach sei der Mann mit dem gesamten Beutegut geflüchtet.

