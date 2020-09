Ein Trickbetrüger hat einen 58-Jährigen am Telefon um 6.000 Euro gebracht (Symbolbild).

Trickbetrug am Telefon: Unbekannter erbeutet 6.000 Euro

Ein unbekannter Täter hat bei einem Trickbetrug am Telefon rund 6.000 Euro von einem 58-Jährigen erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in den vergangen Monaten wiederholt aufgefordert worden, Geld zu überweisen, um einen angeblichen Gewinn in Höhe von 15.000 Euro zu erhalten.

Der Mann habe insgesamt Geldsummen in Höhe von 6.000 Euro überwiesen. Seinen Gewinn habe er allerdings nicht erhalten.

Die Polizei ermittelt in dem Betrugsfall.

