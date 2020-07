Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tritt gegen den Kopf: Rettungskräfte in Weimar angegriffen

In Weimar hat ein 48-Jähriger zwei Rettungskräfte angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, kam der Rettungsdienst am Mittwochabend zum Einsatz, nachdem ein Zeuge die Rettungsleitstelle darüber informierte, dass in Weimar-Nord eine Person auf einer Wiese liegt und vermutlich medizinische Hilfe benötige.

Der stark alkoholisierte Mann wurde durch die Retter in den Rettungswagen gebracht, um ihn ins Krankenhaus zu fahren. Als man den Mann anschnallen wollte, habe er das Rettungspersonal plötzlich angegriffen.

Durch einen Tritt in Richtung Kopf einer Helferin und einem Schlag in den Bauch, versuchte sich der Mann aus der Situation zu befreien und flüchtete in seine Wohnung. Dort bekam er dann Besuch von der Polizei und wegen dem tätlichen Angriff auf die Rettungskräfte erwarte ihn nun eine Anzeige.