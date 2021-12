Trockner in Flammen: Bewohner retten sich ins Freie - Unfall von Fahranfängerin mit drei Verletzten

Neuhaus / Sonneberg. Die Polizei meldete diese Einsätze aus Neuhaus und Sonneberg.

Trockner in Flammen: Bewohner retten sich ins Freie

Am Samstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in Neuhaus am Rennweg gerufen. Die Bewohner des Hauses wurden durch den Feueralarm im Keller des Hauses aufmerksam. Als sie nach diesem schauten, stellten sie einen lichterloh brennenden Wäschetrockner fest und retteten sich ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand nach ca. einer Stunde löschen. Die Schwarzburger Straße war mehrere Stunden gesperrt. Die Bewohner des Hauses blieben nach medizinischer Betreuung glücklicherweise unverletzt. Am Haus entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10.000 Euro.

Unfall von Fahranfängerin: Drei Verletzte

Samstagabend kam es an der Kreuzung Rathenaustraße/ Bernhardstraße in Sonneberg erneut zu einem Unfall mit drei verletzten Personen. Dabei missachtete eine 17-jährige Fahranfängerin die Vorfahrt und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Renault zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Alle Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Unfallverursacherin wird u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ferner wird über den Verbleib ihrer Fahrerlaubnis entschieden werden müssen, da die in den Auflagen genannten Begleitpersonen zum Zeitpunkt des Fahrtantritts nicht anwesend waren.

