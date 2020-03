Trotz Verbot zum Trinken in Schmölln getroffen

Am Montag wurde die Polizei gegen 17.30 Uhr wegen eines Treffens von sechs Jugendlichen auf dem Schmölllner Markt gerufen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren trafen sich trotz bestehender Corona-Eindämmungsverordnung zum Alkohol trinken. Einer der Jugendlichen hatte ein Fahrrad bei sich, nach dem polizeilich gesucht wurde. Die Polizei stellte das Rad sicher, erteilte Platzverweise und brachte den Verstoß gegen alle Personen zur Anzeige.

Unfall an der Kreuzung

Dienstag kam es gegen 5.25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 21-Jährigen in einem Peugeot und einem 56-Jährigen in einem Mercedes an der Kreuzung von Ufer- und Bachstraße. Eine heranfahrende 26-jährige Skoda-Fahrerin merkte das zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Verletzt wurde niemand, es mussten jedoch zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden, meldet die Polizei.

Gegen Verkehrsschild gerutscht

Am Montag gegen 6.50 Uhr kam es zu einem Unfall. Beim Abbiegen von der Pappelstraße in die Münsaer Straße verlor ein 64-jähriger Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, rutschte von der Fahrbahn und prallte gegen ein Verkehrsschild. Er blieb dabei unverletzt.

