Trotz Warnung seiner Frau: 25-Jähriger setzt sich betrunken ans Steuer und baut Unfall

Friedrichroda. Ein betrunkener Mann hat in Schwarzhausen am frühen Sonntagmorgen einen Unfall gebaut und fuhr einfach weiter. Den Mann aus Friedrichroda konnte die Polizei in Fröttstedt antreffen und stellten weitere Vergehen fest.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht lautete zunächst eine Meldung aus Schwarzhausen, die die Polizei um 1 Uhr am Sonntagmorgen erreichte. Die Beamten fanden mehrere Fahrzeugteile eines Dacia vor – jedoch kein Auto oder Fahrer. Erst in Fröttstedt und gegen 3 Uhr wurden sie fündig, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Neben dem Auto fanden die Beamten auch einen betrunkenen Fahrer. Was war passiert?

Alles begann 23.30 Uhr in Friedrichroda. Ein 25 Jahre alter Mann konnte von seiner Frau nicht daran gehindert werden, sich betrunken hinters Steuer zu setzen. Ihr Versuch, ihm die Schlüssel abzunehmen, hielten den Mann nicht ab. Er setzte sich in seinen Dacia und fuhr los. Wenige Stunden später kam es dann zum Unfall. Der Fahrer pustete einen Promillewert von 2,51 ins Testgerät. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. So wurde eine Blutentnahme angeordnet und mehrere Straftaten angezeigt.

