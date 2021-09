Über 10.000 Euro Schaden durch Graffiti in Waltershausen

Waltershausen Der oder die unbekannten Täter beschmierten Geschäfte und auch den Straßenasphalt mit insgesamt 56 Graffiti.

Am gestrigen Tag wurden mehrere Graffiti an verschiedenen Bekleidungsgeschäften in Waltershausen, in der August-Trinius-Straße festgestellt und bei der Gothaer Polizei angezeigt.

Der Tatzeitraum erstreckt sich auf ein gesamtes Jahr. Der oder die unbekannten Täter beschmierten die Geschäfte und auch den Straßenasphalt mit insgesamt 56 Graffiti.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Gothaer Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Gotha unter der Vorgangsnummer 0220045/2021 zu melden.

