Über 110 Feuerwehrleute bei Brand in Rudolstadt im Einsatz - die vorläufige Bilanz

Der Feuerwehreinsatz im Rudolstädter Ortsteil Cumbach dauerte bis zum Abend an. Hier war am Mittwochnachmittag im Hof eines Wohnhauses vermutlich ein Holzstapel in Brand geraten. Das Feuer hatte sich auf das Wohnhaus ausgebreitet.

Rudolstadt Polizei spricht von mehr als 100.000 Euro Sachschaden - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Am Mittwoch Nachmittag gegen 15.45 Uhr erreichte die Polizei die Meldung eines Heckenbrandes in Rudolstadt im Bereich der Straße Am Gänsebach im Ortsteil Cumbach. Als die Polizisten am Brandort ankamen, breitete sich das Feuer bereits auf einen angrenzenden Schuppen und das dazugehörige Wohnhaus aus. Am Tag darauf zog die Saalfelder Polizei eine erste Bilanz des Einsatzes.

Ein Beamter der Kriminalpolizei, welcher nach Feierabend auf dem Weg nach Hause war, habe den Brand bemerkt. "Er betrat dann das Grundstück und informierte die zwei Bewohner über den stattfindenden Brand. Der 70-Jährige und die 68-Jährige hatten das Feuer zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt", so ein Polizeisprecher. Beide Personen und der Polizist blieben unverletzt. Da die Wohnhausinhaber unter Schock standen, wurden sie kurzzeitig durch einen Rettungswagen medizinisch betreut.

Kameraden von sieben Wehren in Cumbach im Einsatz

Bei dem Brand sei ein Sachschaden von über 100.000 Euro entstanden. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten war die Straße in diesem Bereich bis in die Nacht hinein gesperrt. Die Feuerwehr war mit über 110 Kameraden im Einsatz, die von den Wehren aus Rudolstadt, Saalfeld, Bad Blankenburg, Großkochberg, Leutnitz, Goßwitz/Bucha und sogar aus Kahla kamen.

"Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen und diese dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an", sagte der Polizeisprecher. Ein speziell ausgebildeter Brandursachenermittler der Kriminalpolizei sah sich den Brandort nochmal bei Tageslicht an.

Zwei Kinder gesucht

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden zudem Zeugen gesucht. Unter anderem sollen zwei Mädchen (mutmaßlich spätes Kindergartenalter oder Grundschulalter) den späteren Anrufer bei der Rettungsleitstelle auf das Feuer aufmerksam gemacht haben. Die beiden Kinder bzw. deren Erziehungsberechtigte werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-417 1464 zu melden.