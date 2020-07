Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über Gehwege im Garten gelandet – Polizei stoppt Promillefahrten im Saale-Holzland

Ein betrunkener 35-Jähriger ist am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rutha und Großbockedra mit seinem Audi erst in einem Garten zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann kurz hinter dem Ortseingang Großbockedra nach rechts von Straße ab und kollidierte mit einen Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er über zwei Gehwege und dann in einen Garten.

Als die Polizisten mit dem Unfallverursacher sprachen, stellten sie erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,70 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die entsprechende Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde gefertigt.

Radfahrer mit über 1,7 Promille unterwegs

In Hermsdorf stellten Polizisten am Freitag in den Nachtstunden bei der Kontrolle eines 43-jährigen Radfahrers starken Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,73 Promille bei dem Mann. Es erfolgte auch in diesem Fall eine Blutentnahme. Der 43-Jährige erhielt eine Anzeige.

Auto mit Unfallschäden: Polizei weckt Betrunkenen

Am Freitagmittag wurde die Polizei nach Tautenhain gerufen, da am Dorfplatz ein orangefarbener VW Caddy mit Hildburghausener Kennzeichen stand, bei dem die Heckscheibe hinten rechts eingeschlagen war. Vor Ort fanden die Polizisten einen schlafenden 32-Jährigen in dem Fahrzeug, der stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Eisenberg und der Mann erhielt eine entsprechende Anzeige. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Da das Fahrzeug Unfallschäden aufwies, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können, wann und vor allem wo der Unfall passiert ist. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 036428-640 entgegen genommen.

