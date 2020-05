Arnstadt. Mit reichlich Alkohol im Blut ist ein 34-Jähriger am Freitagabend mit seinem Rad gestürzt.

Über zwei Promille: Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Arnstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über zwei Promille: Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Arnstadt

Am Freitagabend, gegen 20.25 Uhr, war ein 34- jähriger Fahrradfahrer in Arnstadt auf der Triniusstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich am rechten Ohr, teilte die Polizei mit.

Ein im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt durchgeführter Atemalkoholtest habe dann einen Wert von 2,03 Promille ergeben. Die Durchführung einer Blutentnahme erfolgte.

Gegen den 34-Jährigen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Weitere Blaulichtmeldungen