Übergriff im Straßenverkehr: Mann schlägt Autofahrerin und flüchtet

In Nordhausen ist es im Straßenverkehr zu einer Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 24-Jährige am Dienstag mit ihrem Auto in Richtung Parkallee unterwegs, als sie in der Gumpestraße gegen 18.35 Uhr verkehrsbedingt anhalten musste. Dies missfiel offenbar dem Fahrer des Transporters hinter der Frau derart, dass er ausstieg und sich beschwerte. Anschließend schlug er der 24-Jährigen mit der linken Hand ins Gesicht.

Der Mann stieg dann wieder ein und fuhr mit seinem grauen VW T4 mit Anhänger auf einen Feldweg in Richtung Petersdorf davon. Der Unbekannte soll zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein. Er ist ungefähr 175 bis 185cm groß und hatte eine Glatze. Er sei muskulös, habe tätowierte Beine und trug eine oliv-graue Hose mit einem oliv-grauen T-Shirt.

Es wurde eine Strafanzeige gegen unbekannt aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

