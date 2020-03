Suhl. Mithilfe einer Überwachungskamera eines Lebensmittelgeschäftes konnte am Freitag in Suhl ein polizeibekannter Taschendieb überführt werden.

Überwachungskamera überführt polizeibekannten Taschendieb

Wie die Polizei am Sonntag informiert wurde am Freitag einer 67-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft in Suhl die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Bestohlene ging daraufhin zunächst nicht zur Polizei, um eine Anzeige zu stellen. Stattdessen ging sie am Samstagmorgen erneut in das Lebensmittelgeschäft und meldete den Diebstahl dessen Chef.

Daraufhin sahen sich beide das Überwachungsvideo vom Vortag an und entdeckten darauf die komplette Tat. Nun rief die 67-Jährige die Polizei zur Hilfe. Diese erkannte den Täter auf dem Video sofort. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschädigte Straftaten stets anzeigen sollten.