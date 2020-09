Mit Stein Heckscheibe beschädigt

Sonntagmorgen informierte der 33-jährige Halter eines Renault, dass sein in der Jenaer Hans-Berger-Straße abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Heckscheibe mit einem Stein beworfen wurde und zu Bruch ging. Der Stein konnte neben dem Fahrzeug festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Radfahrer verletzt

Kurz nach 18 Uhr am Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Jenaer Fischergasse. Ein 70-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Eisenbahndamm und wollte links auf die Stadtrodaer Straße abbiegen. Ein dahinter befindlicher 80-jähriger Fahrer eines Audi unterschätzte den Abbiegevorgang und touchierte mit seinem Frontstoßfänger das Hinterrad des Fahrrades. Dabei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Fahrrad und Auto wurden beschädigt.

Ultraschallgeräte sowie Endoskope für 1 Million Euro gestohlen

Im Zeitraum vom 28. August, 14.45, Uhr bis 29. August, 18.30 Uhr kam es in Rothenstein in der Firma MTS zu einem groß angelegten Einbruch. Unbekannte Täter brachen auf unbekannte Weise die Eingangstür der Firma auf und entwendeten aus dem Lagerraum medizinische Geräte wie Ultraschallgeräte mit Sonden und mehreren Zubehör sowie mehrere Endoskope und andere Geräte im Wert von mindestens 1.000.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 810 bzw. der Sachbearbeiterin unter 03641 - 81 2420 zu melden.

Opel fährt auf umgestürztes E-Bike

Am Samstag gegen 10.30 Uhr kam es in der Saasaer Straße in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Fahrerin eines E-Bikes wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und unterschätzte die Bordsteinkante, sodass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Hinter dem E-Bike befand sich ein 73-jähriger Fahrer eines Opel, welcher den Zusammenstoß mit dem auf der Straße liegenden Zweirad nicht mehr verhindern konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ziemlich betrunkener Radfahrer

Montagmorgen kurz nach Mitternacht fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Radfahrer in Eisenberg auf, welcher sich in der Jenaer Straße recht unsicher auf seinem Gefährt fortbewegte. Der bei der Kontrolle durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte auch den Grund für die wahrgenommene Fahrweise. Der 43-jährige Radfahrer hatte vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert und nunmehr 1,97 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Baugerüst gestohlen

Angezeigt wurde, dass in der Zeit vom Freitag, 21. August, bis zum Mittwoch, 2. September, auf der Baustelle in Zöllnitz, „Lerchenfeld West“, aus einem Rohbau ein Baugerüst im Wert von etwa 700 Euro gestohlen wurde. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland (Tel.: 036428/64-0).

