Unbekannte beschmieren Kirche im Landkreis Nordhausen mit schwarzer Farbe

Ellrich. Mit schwarzer Farbe und zusammenhanglosen Schriftzügen ist eine Kirche im Landkreis Nordhausen beschmiert worden.

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte die Kirche am Markt in Ellrich beschmiert. Mit schwarzer Farbe hinterließen der oder die Täter Schriftzüge wie Bibel, THC und Der Oger. Außerdem sind auf diese Weise auch verschiedene Hauswände verschmutzt worden.

Zur Höhe des Schadens sind laut Landespolizeiinspektion Nordhausen noch keine Angaben möglich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.