Unbekannte brechen in Ganztagsschule in Milda ein

Milda. Einbrecher sind in die Schule in Milda eingedrungen. Der Sachschaden sei viel höher, als das entwendete Beutegut.

Die Ganztagsschule in Milda (Saale-Holzland-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln einer Außentür in den Gebäudekomplex.

Im Inneren suchten der oder die Täter mehrere Schulbereiche der Ganztagsschule auf und durchsuchten mehrere Räume. Wobei an beziehungsweise in den einzelnen Räumen teilweise erheblicher Schaden angerichtet worden ist.

Der Sachschaden, den die Unbekannten hinterlassen haben, ist um ein vielfaches höher, als das entwendete Beutegut.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht Zeugen zu dem Einbruch.