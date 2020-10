Nordhausen. Stadt Nordhausen erstattet Anzeige nach Einbruch in der Sporthalle am Salzagraben. Polizei sichert Spuren am Tatort.

Unbekannte brechen in Nordhausen in eine Schulturnhalle ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Turnhalle der Lessing-Regelschule am Salzagraben eingestiegen, berichtet am Montag Lutz Fischer, Pressesprecher der Nordhäuser Stadtverwaltung. Die Einbrecher haben einen beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Ganoven schlugen mehrere Türen ein und brachen Sportlerzimmer sowie Geräteräume auf.

Die Stadt Nordhausen habe die Tat zur Anzeige gebracht, teilt Fischer mit. Die Polizeibeamten haben Spuren und Beweismittel gesichert und weitere Ermittlungen in die Wege geleitet. „Der Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden“, erklärt der Rathaussprecher, „da die Verluste an Wertgegenständen noch nicht endgültig festgestellt werden konnten.“