Unbekannte brechen in Sömmerdaer Verkehrswacht ein

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in die Kreisverkehrswacht in Sömmerda eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt. Dabei beschädigten sie mehrere Türen, ein Fenster sowie eine Lampe. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Täter stahlen zwei Fahrräder und eine Überwachungskamera im Wert von mehreren hundert Euro.

