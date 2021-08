Mehrmals ist es in Hermsdorf am Wochenende zu Einbrüchen gekommen. (Symbolbild)

Unbekannte brechen mehrere Container und Lkw-Ladenflächen in Hermsdorf auf

Hermsdorf In Hermsdorf ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen, bei denen Sachschaden entstanden ist. Auch einen Motocrossclub in Tautenhain versuchten Unbekannte aufzubrechen.

Am Wochenende sind zwei Lagercontainer im Gewerbegebiet "Tridelta" in Hermsdorf durch Unbekannte aufgesucht und gewaltsam geöffnet worden. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Täter zudem die Ladeflächen zweier abgestellter Lkw-Anhänger und durchsuchten diese ebenfalls. Da die Langfinger keine Wertgegenstände auffinden konnten, zogen sie ohne Beutegut davon, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Derzeit wird gepüft, inwieweit der Einbruchsversuch in einem naheliegenden Motocrossclub ebenfalls im Tatzusammenhang steht. Auch hier suchten Unbekannte einen Lagercontainer an der Crosstrecke bei Tautenhain auf und versuchten diesen aufzubrechen. Glücklicherweise hielt die Tür stand und die Täter konnten auch hier keine Beute machen. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 sachdienliche Hinweise.

