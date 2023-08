Unbekannte demolieren im Ilm-Kreis mehrere Autos und hinterlassen 31.000 Euro Schaden

Ichtershausen. Unbekannte haben im Ilm-Kreis auf einem umzäunten Grundstück mehrere Autos demoliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein oder mehrere unbekannte Personen haben in Ichtershausen (Ilm-Kreis) gewütet und mehrere Autos demoliert. Laut Polizei waren sie widerrechtlich auf ein umzäuntes Grundstück in der Friedensallee eingedrungen. Dort beschädigten sie drei geparkte Autos (Tesla, Audi, VW) an allen vier Seiten und hinterließen dabei einen Gesamtschaden von ungefähr 31.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 16.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0201723/2023) zu melden.

