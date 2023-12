Unbekannte demolieren Wohnmobil in Jena

Jena. Auto kollidiert mit Laterne - diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena

Ein Zeuge kontaktierte am Sonntagnachmittag die Polizei. Dieser bemerkte, dass ein Fenster eines Wohnmobils, welches in der Dornburger Straße in Jena geparkt war, abgerissen wurde und neben dem Fahrzeug auf dem Boden lag.

Daraufhin verständigte die Polizei den Halter des Wagens. Laut Angaben der Polizei wurde nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Fahrrad aus Hinterhof gestohlen

Ebenfalls in der Dornburger Straße ereignete sich am Wochenende ein Fahrraddiebstahl. Wie die Polizei mitteilte, meldete die 42-jährige Besitzerin am Sonntag den Verlust ihres Drahtesels.

Diesen hatte sie im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Auch ein hochwertiges Schloss hielt die Diebe nicht auf. Das Fahrrad verschwand samt Schloss.

Auto stößt wegen Glätte mit Laterne zusammen

Am Sonntagvormittag war ein Auto auf der Straße „Camsdorfer Ufer“ in Richtung Wöllnitzer Straße unterwegs, als der Fahrer in einer Linkskurve vor der Kreuzung an der Friedrich-Engels-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Laut Polizeiinformationen brach das Auto nach rechts aus und prallte auf dem Gehweg gegen eine Laterne. Als Grund für den Unfall gab die Polizei die vorherrschende Schneeglätte an.

Die vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug als auch der Laterne entstand ein Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

