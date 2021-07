Unbekannte durchwühlen Kita und lassen 100 Euro zurück - Bargeld und Arbeitsmaschinen gestohlen

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Unbekannte durchwühlen Kita und lassen 100 Euro zurück

Einen Einbruch in den Kindergarten im Hahnengrundweg in Jena meldete am Mittwoch ein Mitarbeiter der Polizei. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchwühlten das komplette Gebäude. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der oder die Täter steckten sich noch 100 Euro aus der Handkasse der Kindereinrichtung ein, bevor sie das Gebäude unerkannt wieder verlassen haben.

Alkoholfahrten

In der Grietgasse in Jena wurde ein 20-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag von Polizeibeamten kontrolliert. Der junge Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch wahr, sodass ein Test durchgeführt wurde. Dieser erbrachte 1,49 Promille. Der 20-Jährige musste die Polizeibeamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten und darf nun mit einer Anzeige rechnen.

Getoppt hat den Wert nur ein 20-Jähriger Radfahrer, der im Löbdergraben kontrolliert wurde. Er pustete einen Wert von knapp über 2 Promille. Auch der Radfahrer musste das Prozedere der Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Radfahrerin verletzt

Eine 59-Jährige wurde am Mittwochmorgen von einem Fahrzeug in Jena erfasst und leicht verletzt. Die Radfahrerin kam aus Richtung Fischergasse und beabsichtigte, den Rad-und Fußweg in Richtung Stadtroder Straße zu befahren. Eine 65-Jährige übersah beim Abbiegen in die Knebelstraße allerdings die herannahende Radfahrerin und kollidierte mit ihr.

Bargeld und Arbeitsmaschinen gestohlen

Den Einbruch in seine Firma musste am Mittwochmorgen ein 48-Jähriger aus Pretschwitz feststellen. Unbekannte schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein und gelangten so ins Innere. Aus dem Büro wurde Bargeld und aus dem Lager vier Arbeitsmaschinen entwendet. Weiterhin haben der oder die Täter auch noch den Transporter der Firma beschädigt, in dem sie die Beifahrer- und Frontscheibe eingeschlagen haben. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

