Unbekannte Frau bedrängt Seniorin in Apoldaer Supermarkt und raubt sie aus

Apolda. An einem Supermarktregal ist eine Seniorin ausgeraubt worden. So beschreibt das Opfer die unbekannte Täterin.

Eine 88-Jährige ist Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda ausgeraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die die Frau von einer Unbekannten körperlich bedrängt und in einer ihr fremden Sprache angesprochen worden. Die 88-Jährige wand sich daraufhin von der Unbekannten ab und stellte unmittelbar darauf fest, dass ihr die Geldbörse gestohlen wurde.

Die Diebin wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,65 Meter groß

ca. 20 bis 25 Jahre alt

schwarze lange Haare

und eine ungepflegte Erscheinung.

In der Geldbörse der 88-Jährigen befanden sich der Personalausweis, diverse Kundenkarten und 115 Euro Bargeld. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03644/541-0 bei der Polizei melden.

