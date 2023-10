Unbekannte hinterlassen vierstelligen Schaden für Beute von nicht mal 50 Euro in Vereinsheim im Ilm-Kreis

Geschwenda. Einbrecher hatten es im Ilm-Kreis auf ein Vereinsheim abgesehen. Im Vergleich zu ihrer Beute hinterließen sie dabei einen riesigen Schaden. Zusammenhang zu weiterem Einbruch wird geprüft.

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim am Kickelhähnchen in Geschwenda (Ilm-Kreis) verschafft. Laut Polizei verwüsteten sie anschließend den Innenraum.

Dabei verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Wert ihrer Beute betrug hingegen nicht einmal 50 Euro.

Ein Zusammenhang zu einem Einbruch in Gräfenroda könne nicht ausgeschlossen werden und sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, so die Polizei. Dort war zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, ebenfalls gewaltsam in das Gebäude eines Vereinsheimes, das zugleich Außenstelle einer Kindertagesstätte ist, in der Straße „Alte Lache“ eingebrochen worden. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 700 Euro geschätzt.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

