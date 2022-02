Unbekannte legen mehrere Brände in Gera

Gera. In Gera haben Unbekannte am Sonntagmorgen mehrere Brände gelegt. Auch eine Gartenhütte wurde angezündet. Der Polizeibericht für Gera.

Am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, wurden in Gera durch Unbekannte mehrere Mülltonnen im Bereich der Rudelsburgstraße und eine Gartenlaube am Sportplatz in Gera Bieblach in Brand gesetzt. Wie die Polizei informierte, wurde durch das Feuer auch ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt.

Personen seien nicht gefährdet oder verletzt worden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0365-8234-0.

Lkw schiebt Auto vor Laterne

Bereits am Freitagmittag ereignete sich am Elsterdamm in Gera ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Pkw. Laut Polizei habe der stadteinwärts fahrende Lkw-Fahrer beim Spurwechsel die neben ihm fahrende 53-jährige Autofahrerin übersehen und diese vor sich gegen eine Laterne geschoben. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an dem Pkw sowie an der Laterne. Die Unfallstelle musste für ca. eine Stunde halbseitig in beiden Richtungen gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Polizisten haben in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet Gera einen 21-jährigen Autofahrer kontrolliert. Der Mann sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen und habe unter dem Einfluss von Methamphetamin gestanden. Mit dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Er müsse sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.